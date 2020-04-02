«На меня спроса не было» – Дана Борисова рассказала о работе в эскорте

02.04.2020, 14:09, Разное

Отечественная телеведущая, частая участница скандальных ток-шоу Дана Борисова в режиме прямого эфира пообщалась с подписчиками в Instagram. Знаменитость раскрыла некоторые малоизвестные факты своей биографии, упомянув об опыте работы в эскорте.

Дана Борисова около трёх лет назад прошла курс лечения в рехабе, избавившись от пагубных зависимостей, и сейчас ведёт здоровый образ жизни. Вспоминая о прошлом, телеведущая признаётся, что за некоторые моменты ей бывает стыдно и подобный опыт она не хочет повторять. Так, несколько лет назад Борисова пробовала работать в эскорте, но отмечает, что у неё было не больше 3-4 «заказчиков». Причина столь малого спроса на эффектную блондинку с привлекательными формами заключалась в её несколько неадекватном поведении. Дана Борисова говорит, что ездила «на заказ» только под действием алкоголя или запрещённых препаратов, так как на «трезвую голову» оказывать эскорт-услуги просто не могла, хотя за один раз могла заработать до 300 000 рублей.

Затем друзья и знакомые помогли телеведущей, отправив её на лечение в Таиланд. После избавления от зависимостей Борисова не вернулась к работе эскортницей, однако не скрывает, что и сейчас получает от мужчин «заманчивые» предложения относительно оказания сексуальных услуг за деньги, но совсем не готова их принимать.