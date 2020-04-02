 

Песков рассказал о режиме работы Путина во время пандемии

02.04.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности, он не совсем в самоизоляции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что нынешний режим работы Путина не связан с полной самоизоляцией, «отдельные встречи он проводит при необходимости», соблюдая все предосторожности, передает РИА «Новости».

При этом большую часть совещаний российский лидер проводит в формате телеконференций, передает ТАСС.

Также представитель Кремля сообщил, что в четверг Путин проведет несколько международных телефонных звонков.

Песков подчеркнул, что глава государства постоянно тестируется на коронавирус, как и те, с кем он встречается.

Напомним, Владимир Путин с начала недели проводит все публичные совещания в дистанционном режиме: по видеосвязи глава государства несколько дней дней назад общался со своими полпредами в федеральных округах, а накануне также в формате видеоконференции состоялось совещание с членами правительства.

Уже несколько недель в рамках борьбы с распространением коронавируса мероприятия президента проходят также без участия прессы.

Ранее в четверг стало известно, что Путин после 16.00 мск выступит с новым обращением к гражданам страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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