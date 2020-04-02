 

Онкоцентр Блохина перестал принимать пациентов в отделение химиотерапии

02.04.2020, 14:06, Разное

…из-за заболевшей COVID-19 сотрудницы.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с сегодняшнего дня приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за того, что у одной из сотрудниц подтвердился COVID-19. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе медучреждения.

Сейчас в центре выясняют, с кем из пациентов и врачей контактировала заболевшая и проверяют их на наличие в организме инфекции. Медперсонал отделения отправили на карантин. В пресс-службе отметили, что заразившаяся сотрудница уже неделю находилась на самоизоляции и не ходила на работу.

Пациентов, которые уже лечатся в отделении, попросили минимизировать контакты, они изолированы в палатах. Пока что в центре не сообщают, будут ли их переводить в другие больницы.

На сегодняшний день в РФ число выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 3,5 тысяч человек. После выздоровления из больниц выписались 235 заболевших, 30 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.

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Источник: Новая газета



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