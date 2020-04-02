 

«Разбила губу и отколола зуб» – Юлия Барановская рассказала о работе на Первом канале

02.04.2020, 13:53, Разное

Телеведущая Юлия Барановская пояснила о работе на Первом канале, празднующем сегодня юбилей. В его 25-летней творческой жизни есть и её страница длиною в шесть лет, включающая курьезные случаи.
А началась она непростыми пробами на роль соведущей в программе «Мужское/Женское». Несмотря на предупреждение знакомых о сложности работы с Александром Гордоном, Барановская не испытывала страх и была уверена в своих силах. Первые съёмки на телевидении не всегда проходили гладко. И хотя она не была новичком, чувство ответственности иногда вызывало волнение и даже лишало дара речи. Рейтинг канала был и остается настолько высоким, что каждый раз легко можно переволноваться и оказаться, как говорят, в ступоре. Возможны и более серьезные «внештатные» ситуации.

Об одной из них, но уже со смехом вспомнила звезда экрана. Накануне ответственной презентации новых программ и ведущих перед открытием сезона, когда вместе с Гордоном Барановская должна была появиться на крыше гостиницы «Ритц», произошло непредвиденное ЧП. Налетев с размаху на стеклянную дверь, ведущая не только разбила губу, но и отколола часть зуба. К счастью, экстренно найденный стоматолог восстановил повреждение, а выступление прошло безукоризненно.

Телеведущая считает, что изменения в работе любого канала неизбежны с течением времени. Но все они только идут на пользу Первому, который привык быть всегда и во всем лучшим, информирует «Телепрограмма».



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