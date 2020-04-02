«Победа» заявила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

02.04.2020, 13:53, Новости дня

Глава лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калымков сообщил о заболевших сотрудниках авиакомпании.

«Каждый день на рейсах становится все больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», – цитирует РИА «Новости» Калмыкова.

По его словам, авиакомпания завершила 1 апреля программу вывозных рейсов. «Победа» была вынуждена выполнить 50 пустых перегонов на зарубежных маршрутах, каждый из которых обошелся компании в 2,5 млн рублей, отметил Калмыков.

«В течение всего марта «Победа» была сосредоточена на вывозной программе. Это значит, что вопреки финансовой логике, мы гоняли пустые самолеты, чтобы вернуть в Россию максимально возможное количество наших клиентов», – сказал он.

Гендиректор компании отметил, что 10 апреля будут подводится финансовые итоги первого квартала 2020 года. Авиакомпания ожидает «серьезного убытка».

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. За 10 дней из-за рубежа вернулись около 155 тыс. российских туристов.

Россиянам, у которых нет денег на билеты, будет оказана помощь со стороны правительства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.