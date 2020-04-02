Российский медик Дурманов рассказал о китайском и шведском вариантах борьбы с коронавирусом

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02.04.2020, 13:53, Разное

На фоне пандемии коронавируса мир экспериментирует, разделившись на два лагеря в борьбе с инфекцией, считает российский эксперт в сфере генной инженерии и биотехнологий Николай Дурманов. Одни, включая России, используют, условно, китайский вариант борьбы с COVID-19, другие – шведский.
Первый способ противостояния распространению коронавируса предусматривает изоляцию и приостановку практически всех экономических процессов. Шведский вариант основан на невмешательстве: жизнь идет своим чередом, и экономика функционирует в обычном режиме. Российский медик не берется судить об эффективности второго способа борьбы с COVID-19, считая, время покажет, «что получилось у шведов».

В беседе с Юрием Костиным в эфире программы «»Личные связи» Дурманов затронул вопрос эпидемии коронавируса в Италии, где зафиксировано рекордное количество смертей. Страна оказалась в эпицентре пандемии, по мнению эксперта, из-за ряда причин. Во-первых, государство возрастное, и жители не отапливают дома, закрыв плотно окна для сбережения тепла. Во-вторых, у итальянцев традиция – собираться в кругу своих больших семей, что привело к резкому росту числа зараженных коронавирусом. В-третьих, в стране поздно стали проводить тестирование на COVID-19, и подобное наблюдается в США и Испании, передает «ПолитЭксперт».



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