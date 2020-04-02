 

Кремль отреагировал на возможный отказ Абэ от посещении парада 9 мая

02.04.2020, 13:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к возможной отмене визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в мае на празднование юбилея Победы.

«Мы с пониманием относимся к подобным решениям», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего сообщения японских СМИ о том, что японская сторона приступила к рассмотрению соответствующего вопроса.

Он добавил также, что решений о проведении парада Победы на Красной площади 9 мая пока не принято, но все обстоятельства учитываются и взвешиваются.

Песков добавил, что «проведена огромная работа по подготовке этих мероприятий, но обстоятельства, безусловно, диктуют нам свои условия, и они будут тщательно взвешиваться, анализироваться с тем, чтобы принять решение в отношении 9 мая».

«Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера.

Ранее официальный представитель Минобороны прокомментировал публикацию СМИ, сообщивших со ссылкой на источник, что власти рассматривают альтернативные варианты проведения парада из-за угрозы COVID-19.



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