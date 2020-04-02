 

В Кремле назвали условие продажи Белоруссии нефти по 4 доллара за баррель

02.04.2020, 13:48, Новости дня

Белоруссия не сможет закупить у РФ 2 млн тонн нефти по цене 4 доллара за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывание премьера Белоруссии Сергея Румаса.

«Это вопрос конъюнктуры рыночной. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре», – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что если настанут такие времена, когда нефть будет продаваться по 4 доллара за баррель, «значит, можно будет закупить».

«Но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура», – добавил Песков.

Ранее Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.

Также Песков сообщил, что речи о вероятности новой сделки взамен прекратившим свое существование договоренностям ОПЕК+ пока никто не заводил.

Представитель Кремля напомнил, что ситуация на энергетических рынках, в том числе рынке нефти, обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, сложившейся ситуацией «никто не доволен». Песков добавил, что контакты на международном уровне по этому вопросу ведутся, «это – непрекращающийся процесс».

Путин и министр энергетики Александр Новак ежедневно по телефону обсуждают вопросы, связанные с ситуацией на рынке нефти, в том числе на внутреннем, сказал Песков. «Вы знаете, что президент всегда строго спрашивает в плане поддержания цен на топливо, в том числе и цен на топливо в рамках посевной компании, цен на бензин на бензоколонках. Это все регулярно обсуждается между президентом и министром», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, консультации РФ и Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке пока не начались, на уровне лидеров контакты на пятницу не планируются.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent падала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.



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