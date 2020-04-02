 

Отоларинголог ответил на вопрос, можно ли отличить коронавирус от обычного ОРВИ

02.04.2020, 13:46, Новости дня

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев на вопрос, чем отличаются симптомы короновируса от простуды, ответил: "Ничем".

"Слабость будет и при короновирусной инфекции, и при ОРВИ. Повышение температуры тела может быть и в том, и в другом случае", — поясняет доктор.

То же и с затрудненным дыханием, поскольку короновирус "любит" еще и бронхо-легочную систему.

Кашель, по словам врача, может быть и в случае короновируса, и в случае острой респираторной вирусной инфекции.

При этом кашель, поясняет Зайцев, "может быть сегодня сухой, а завтра уже влажный"

"Поэтому когда мы заболеваем, мы должны насторожиться в плане нашей носоглотки, потому что это — "входные ворота" для инфекции. Именно поэтому маски сейчас крайне-крайне актуальны. Маски нужно носить", — напоминает медик.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

21.03 / SRF – швейцарское лекарство от коронавируса проходит последний этап испытаний

12.02 / Песков опроверг сведения о предложении Путина Лукашенко объединить Россию и Белоруссию

17.02 / Украина пока не планирует эвакуировать граждан с лайнера Diamond Princess — посольство

20.02 / Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

07.02 / Росстат: 51,4% россиян живут на зарплату менее 27 тыс. рублей в месяц

27.02 / Стрельбу на пивоваренном предприятии в Милуоки открыл уволенный сотрудник

19.02 / Посол отреагировал на резолюцию Эстонии о роли СССР во Второй мировой войне

13.02 / Секретарь Совбеза РФ прилетал в Оман, когда там находился Зеленский – расследование

13.02 / Пушков поставил диагноз польскому дипломату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска