Отоларинголог ответил на вопрос, можно ли отличить коронавирус от обычного ОРВИ

02.04.2020, 13:46, Новости дня

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев на вопрос, чем отличаются симптомы короновируса от простуды, ответил: "Ничем".

"Слабость будет и при короновирусной инфекции, и при ОРВИ. Повышение температуры тела может быть и в том, и в другом случае", — поясняет доктор.

То же и с затрудненным дыханием, поскольку короновирус "любит" еще и бронхо-легочную систему.

Кашель, по словам врача, может быть и в случае короновируса, и в случае острой респираторной вирусной инфекции.

При этом кашель, поясняет Зайцев, "может быть сегодня сухой, а завтра уже влажный"

"Поэтому когда мы заболеваем, мы должны насторожиться в плане нашей носоглотки, потому что это — "входные ворота" для инфекции. Именно поэтому маски сейчас крайне-крайне актуальны. Маски нужно носить", — напоминает медик.