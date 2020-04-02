ФРС временно смягчает требования к резервному капиталу для крупных банков

02.04.2020, 13:46, Новости дня

Федеральная резервная система США смягчила требования к резервному капиталу для крупных банков, чтобы побудить ведущие финансовые группы увеличить кредитование, сообщает Financial Times.

Правило "дополнительного финансового рычага", принятое в 2013 году, требовало от крупных банков с международными портфелями поддерживать резервный капитал в размере не менее 3% от их общих активов для покрытия убытков. В среду американский центробанк заявил, что банки могут исключить казначейские облигации США и депозиты в федеральных резервных банках (ФРБ) из этих расчетов на год — до 31 марта 2021 года.

Это решение, как ожидается, поможет ослабить напряженность на рынке казначейских облигаций и побудить банки продолжать кредитование на фоне спада, вызванного пандемией коронавируса.

Правило "дополнительного финансового рычага" применяется к банкам с активами свыше 250 миллиардов долларов. Оно было разработано центральным банком США после финансового кризиса 2007-2009 годов и направлено на обеспечение того, чтобы крупнейшие финучреждения имели дополнительную защиту от любых будущих спадов.

ФРС заявила, что исключение этих более безопасных инвестиций из формулы расчета позволит банкам расширить свои балансы и продолжать кредитование.