 

Модрич останется в “Реале” до конца действующего контракта

02.04.2020, 13:46, Новости дня

Вице-чемпион мира в составе футбольной сборной Хорватии, полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продолжит выступления за клуб до конца действующего соглашения и несмотря на то, что пока "Королевский клуб" не начал с игроком переговоры о возможном продлении контракта.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, куда он перебрался из английского "Тоттенхэм Хотспур". Ныне действующий контракт 34-летнего хорвата со "сливками" рассчитан до лета 2021 года, напоминает испанское издание As. Лука дал понять тренерам, что уступит место в составе другим футболистам, если станет ясно, что он не "тянет" игру на высшем уровне.



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