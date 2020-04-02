 

Компания Xiaomi создаёт смартфон со 144-мегапиксельной камерой

02.04.2020, 13:30, Новости дня

Инсайдер Судханшу Амбхоре поделился некоторыми характеристиками нового смартфона от компании Xiaomi.

В свою очередь, главным достоинством новинки выступит основная камера с новым датчиком, отличающимся высоким разрешением. В частности, основной датчик 144-мегапикселя ранее никогда не применялся в остальных моделях. Еще годом ранее уже выпускали камерофон Xiaomi Mi CC9 Pro с улучшенным модулем, однако в данном случае речь шла о датчике 108 мегапикселей.

Но следует выделить, что аппарат сняли с производства уже спустя 4 месяца после выхода на рынок. Что касается новой модели, то она может появиться в свободной продаже лишь к осени 2020 года. Предполагается, что устройство будет доступно под названием Xiaomi Mi CC10 Pro.



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