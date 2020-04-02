Диагональ экрана смартфона iPhone 9 подтверждена

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02.04.2020, 13:35, Новости дня

В Сети поделились скриншотами с интернет-магазина, где продаются защитные стекла.

Особый интерес вызвала модель стекла к смартфонам iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone 9. Уже из названия последнего девайса можно окончательно убедиться в том, что новая модель iPhone 9 получит 4,7-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Также еще совсем недавно демонстрировались фотографии, которые раскрывали дизайн защитного чехла для новинки, которую завуалировали под названием New iPhone 4,7.

Предполагается, что новая модель получит сканер отпечатков пальцев, мощный процессор Apple A13, а также три гигабайта оперативной памяти. Кроме того, официальный дебют недорогого устройства может состояться уже 15 апреля.



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