Мнение: Несбыточные иллюзии (о сланцевой нефти в США)

02.04.2020, 13:37, Разное

ТАСС сообщил, что в США "…обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти…"

Профессиональный уровень агенства, откровенно говоря, оставляет желать лучшего, так как после заголовка крупными буквами идет совершенно другая информация: "…В заявлении, опубликованном на сайте Whiting Petroleum, отмечается, что компания намерена начать процесс "финансовой реструктуризации". "На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников", – отмечается в документе…"

Банкротство и реструктуризация – это несколько разные вещи. И ни о каком закрытии компании речь, конечно, не идет. Она продолжит работу. Но на фоне коллапса российской нефтегазовой отрасли приятно дать информацию о проблемах у других. Пусть даже и не совсем правдивую.

Сланцевая отрасль США уже продемонстрировала свою живучесть и способность к развитию. При этом она все еще проходит через этап укрупнения – мелкие и средние компании постепенно переходят под контроль более крупных либо создаются конгломераты небольших участников рынка, которые перераспределяют риски между собой. Трудно сказать, кто именно внушил российскому руководству и некомпетентным руководителям отрасли миф об уязвимости сланцевой отрасли США, но пока все эти расчеты на крах конкурента неизменно заканчиваются собственными провалами.

Специфика этой технологии позволяет компаниям работать в самых жестких экономических условиях. Зачастую таких, когда собственно добыча нефти убыточна по отношению к цене на рынке. Дело в том, что помимо нефти добывается, перерабатывается и продается довольно большое число попутных извлекаемых ресурсов – тот же сланцевый газ, к примеру.

Фактически это означает, что добывая сланцевую нефть, компания получает в качестве бесплатного довеска массу востребованных на рынке товаров, маржа от продажи которых перекрывает убытки, полученные при добыче нефти. Кстати говоря, "закрыть вентиль" и прекратить добычу на сланцевом месторождении значительно проще, чем на традиционном – все дела в давлении нефти и газа. Для сланцевых пород оно достаточно низкое, дебет одной конкретной скважины невелик. При этом разработка ведется (если грубо) по довольно простой схеме – бурятся скважины и ставятся в очередь. Добыча ведется в порядке этой очереди. Временное прекращение добычи, вызванное любой причиной, никак не влияет на уже пробуренные, но еще не включенные в добычу участки. Поэтому потерь почти нет.

Если же учесть, что добыча включена в цепочку добавленной стоимости путем обмена акциями между компаниями, занимающимися добычей, переработкой и продажей готового продукта, то распределение рисков идет не только по горизонтальным связям, но и по вертикальным. Всё это создает крайне устойчивую и защищенную от внешних рисков самодостаточную систему.

Третий компонент устойчивости сланцевой отрасли – технологии. Они постоянно совершенствуются. Фактически сегодня технологии, применявшиеся десять лет назад – седая древность. Благодаря им себестоимость добычи за 15 лет упала втрое.

И вот с этим монстром наша помоечная братва решила соревноваться. Понятия не имея, кто перед ними. Результат мы уже видим практически в прямом эфире. Поэтому только и остается, что радовать себя сообщениями ИТАР-ТАСС, да и те к действительности имеют крайне отдаленное отношение.