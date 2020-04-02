Мнение: Москва без москвичей

02.04.2020, 13:31, Разное

Как апокалипсически выглядит Москва. Нет, не на рисунках художников-фантастов. Рисунки-то эти вызывают пренебрежительную улыбку, мол, автор, явно обкурился или перепил… А вот фотографии сегодняшней опустевшей Москвы вызывают тревогу.

Каким же грозным врагом человечества оказались микроскопические твари, если их даже в глаза никто не видел, а они вон уже сколько бед принесли людям, и разогнали москвичей и понаехавших с улиц Москвы.

Фотографии и видео отсюда, рисунок отсюда