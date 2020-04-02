В Госдепе США сообщили о закупке у РФ медоборудования с целью борьбы с COVID-19

02.04.2020, 13:30, Разное

В США, где число скончавшихся от осложнений COVID-19 достигло 5000, приобрели у РФ средства защиты и оборудование медицинского направления для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

Представители американского ведомства отметили, что закупкам поспособствовал телефонный разговор, состоявшийся 30 марта между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Вашингтон приобрел у Москвы средства защиты, медицинские препараты и оборудование, включая вентиляторы. Все это поступило в распоряжение FEMA.

1 апреля в США встречали российский самолет, приземлившийся на территории Нью-Йорка. В РФ называют оказанную американцам поддержку «помощью гуманитарного характера», информирует «ПолитЭксперт».