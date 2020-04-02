В тюремной больнице умер историк Сергей Колтырин, соратник главы карельского “Мемориала” Дмитриева

02.04.2020, 13:20, Новости дня

Бывший директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин, соратник главы карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, умер в ночь на 2 апреля в тюремной больнице в Карелии, сообщают местные СМИ.

В мае 2019 года суд в Карелии приговорил краеведа и историка к 9 годам колонии по статье о педофилии. Соратники Колтырина и его защита считала возбужденные против него и Дмитриева уголовные дела попыткой ФСБ скрыть информацию о массовых расстрелах в годы сталинских репрессий. Колтырин не раз выступал в поддержку Дмитриева и непосредственно курировал раскопки в урочище Сандармох, где Дмитриев нашел захоронения убитых репрессированных сталинских времен.

По версии следствия, Колтырин вместе с другом, матросом спасательно-буксирного судна “Памир” Северного флота ВМФ России Евгением Носовым, якобы совратили 13-летнего школьника, который приходился Носову родственником. Следственный комитет Карелии ранее заявлял, что как минимум один из двоих мужчин признался в совершенном и дал признательные показания. Но кто это был – Колтырин или Носов – следователи не уточняли.

Обвинения по аналогичной статье о педофилии также были предъявлены в рамках другого уголовного дела историку-краеведу Юрию Дмитриеву, с той разницей, что Дмитриева обвиняли в насильственных развратных действиях по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. По этим обвинениям Дмитриев уже второй год находится в СИЗО, суд над ним еще не состоялся. По первоначальному обвинению в педофилии суд Дмитриева один раз уже оправдал.

​Колтырин был болен раком в последней степени, и недавно Медвежьегорский районный суд освободил его от отбывания наказания. Но прокуратура Карелии оспорила это решение, и Колтырин остался ждать апелляции в колонии, где и умер.

За несколько месяцев до ареста Дмитриева и заведения дела на Колтырина историки государственного Петрозаводского университета Сергей Веригин и Юрий Килин выдвинули гипотезу о том, что в Сандармохе якобы захоронены не жертвы массовых расстрелов НКВД 1937–1938 годов, а советские военнопленные, расстрелянные финнами в ходе Советско-финской (Зимней) войны.

Эту версию также поддержало Российское военно-историческое общество (РВИО) – патриотическая организация, возглавляемая министром культуры России Владимиром Мединским. Археологи РВИО начали раскопки в Сандармохе и, по словам ее участников, сразу же подтвердили “финскую” гипотезу. Колтырин, назначенный ответственным за раскопки РВИО от администрации Медвежьегорска, назвал тогда эту версию неправдой и “бредом”.