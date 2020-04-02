Еманжелинских полицейских обвиняют в том, что они не отреагировали на вызов из больницы из-за боязни коронавируса

02.04.2020, 13:20, Новости дня

В городе Еманжелинске в Челябинской области сотрудники полиции, приехав на вызов в местную больницу, не стали усмирять пьяного пациента, когда узнали, что он может быть носителем коронавируса, сообщает Znak.com.

Вечером 1 апреля в инфекционное отделение районной больницы поступил мужчина в сильном алкогольном опьянении. При вызове скорой помощи он заявил, что “общался с китайцами” и подозревает у себя коронавирус. Когда его доставили в больницу, мужчина устроил дебош: начал нападать на медперсонал, ломал двери и мебель.

“Перепуганные медики позвонили в полицию и сообщили, что нетрезвый пациент нарушает порядок. Приехала патрульная машина, но когда сотрудники полиции от дежурного ОМВД узнали, что в больнице лежат люди, которых проверяют на коронавирус, они отказались выходить из машины и уехали. Начальник дежурной части сказал, что не может рисковать здоровьем сотрудников”, – рассказал источник издания.

Главный врач больницы и исполняющий обязанности главы Еманжелинского района Валентина Бабенкова также обращались к полицейским с просьбой навести порядок. Но начальник отдела МВД по Еманжелинскому району Сергей Цидин, по данным журналистов, лично отдал приказ не ездить в больницу.

Врачи предлагали сотрудникам полиции надеть защитные костюмы, но те все равно отказались заходить внутрь больницы:

“В результате уже ночью пьяный пациент устал пинать двери, упал и уснул. Находится в медучреждении до сих пор. Хорошо, что все обошлось, но ведь могли серьезно пострадать и медработники, и другие пациенты. Сотрудники полиции просто отказались выполнять свою работу” – рассказали в больнице.

Прокуратура Еманжелинска начала проверку действий сотрудников МВД, так как по закону они обязаны обеспечивать общественный порядок, в том числе в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что начали служебную проверку инцидента.

Ни одного случая заражения коронавирусом в Еманжелинске до сих пор выявлено не было. Но в инфекционном отделении Еманжелинской городской больницы находятся три человека “с признаками ОРВИ”, двое из которых вернулись из Турции, а одна пациентка контактировала с прибывшей из-за границы родственницей. В Челябинской области 21 человек заразился коронавирусом, смертей, по официальным данным, нет.