Нью-Джерси: помолвка привела к обвинениям в нарушении запрета на собрания
02.04.2020, 13:19, Новости дня
Десяти жителям Нью-Джерси, включая 99-летнего мужчину, предъявлены обвинения в нарушении введенного в штате запрета на собрания, после того как они посетили вечеринку, посвященную помолвке.
По сообщениям официальных лиц, в Лейквуде зарегистрировано около 70 случаев коронавируса.
Устроители вечеринки, 47-летний Яаков Кауфман и 45-летняя Эти Кауфман, были обвинены в нарушении запрета штата на собрания, говорится в сообщении прокуратуры.
Им также предъявлены обвинения в создании угрозы безопасности ребенка из шести пунктов, поскольку на вечеринке присутствовали их дети.
Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи 21 марта подписал указ, запрещающий собрания людей, включая свадьбы, вечеринки торжества и другие социальные мероприятия.
После этого полиция Лейквуда была вынуждена прервать несколько свадеб.
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Русская служба «Голоса Америки»
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