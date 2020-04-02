 

Нью-Джерси: помолвка привела к обвинениям в нарушении запрета на собрания

02.04.2020, 13:19, Новости дня

Десяти жителям Нью-Джерси, включая 99-летнего мужчину, предъявлены обвинения в нарушении введенного в штате запрета на собрания, после того как они посетили вечеринку, посвященную помолвке.

По сообщениям официальных лиц, в Лейквуде зарегистрировано около 70 случаев коронавируса.

Устроители вечеринки, 47-летний Яаков Кауфман и 45-летняя Эти Кауфман, были обвинены в нарушении запрета штата на собрания, говорится в сообщении прокуратуры.

Им также предъявлены обвинения в создании угрозы безопасности ребенка из шести пунктов, поскольку на вечеринке присутствовали их дети.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи 21 марта подписал указ, запрещающий собрания людей, включая свадьбы, вечеринки торжества и другие социальные мероприятия.

После этого полиция Лейквуда была вынуждена прервать несколько свадеб.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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