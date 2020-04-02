Праздник на карантине: Милла Йовович отметила день рождения дочери

02.04.2020, 13:18, Разное

Вчера, 1 апреля, свечи на праздничном торте задувала средняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона – Дэшилл исполнилось 5 лет. В условиях карантина отмечать столь значимую дату семейству пришлось в узком, но шумном кругу. На праздник были приглашены родители, старшая сестра, 12-летняя Эвер, младшая сестра, двухмесячная Ошин, а также крестный папа девочки, давний друг Миллы и музыкант Крис Бреннер.

К празднику дом украсили воздушными шарами и гирляндами. Главным угощением дня стал торт, выполненный по мотивам любимого мультфильма Дэшилл “Щенячий патруль”.

Дэшилл Эвер и Дэшилл

С днем рождения, мой сладкий маленький карапуз! Дэшилл сегодня исполнилось 5 лет, и по этому случаю у нас карантинный праздник! Я никак не могу поверить, что она уже такая большая. Но я вас уверяю: ее по-прежнему хочется так же тискать и обнимать, как и в тот день, когда она родилась. Она такая добрая и счастливая, что за все пять лет своей жизни ни разу не капризничала. Если я ей что-то не разрешаю, она всегда спокойно и с пониманием относится к мои объяснениям, почему что-то сейчас нельзя. Я никогда не видела никого настолько уравновешенного как она. Я самая счастливая мама, ведь мне достался такой чудесный малыш!

– обратилась Милла к дочери через Instagram.

Йовович также поблагодарила компанию, которая привезла в дом шары, и кондитера, испекшего праздничные угощения, за соблюдение мер предосторожности: свою работу они выполняли, надев маски и одноразовые перчатки.

Эвер и Дэшилл Эвер, Милла Йовович, Пол Андерсон и ДэшиллНапомним, Милла Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона в 2009 году после семи лет отношений. В 2007-м актриса родила дочь Эву. С тех пор она стала принимать меньше предложений о съемках и как можно больше времени проводить с семьей. “Я счастлива быть “домашней мамочкой”. Мир материнства удивителен”, – говорила она в интервью, заявляя о своем желании как можно скорее родить второго ребенка. 1 апреля 2015 года задуманное осуществилось, у них с супругом родилась вторая дочь Дашиэл. 3 февраля 2020 года Милла стала мамой в третий раз, у нее с мужем родилась девочка, которую назвали Ошин.

О своей третьей беременности Милла объявила в августе 2019 года. Оказалось, актриса в тот момент была уже на четвертом месяце и не хотела рассказывать об этом, пока не удостоверилась, что малыш в безопасности.

Опять “залетела”. После того как 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства – от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было не очень весело, и последние несколько месяцев мы жили как на иголках, ожидая результатов тестов и проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все благополучно! И мы узнали, что нас благословили девчушкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов!

– написала Йовович в соцсетях. Все потому, что прошлая беременность закончилась трагически: два года назад Милла, снимаясь за границей, сделала экстренный аборт после преждевременных родов.