Ким Кардашьян передумала заводить пятого ребенка: “Просто запритесь дома с четырьмя детьми”

02.04.2020, 13:18, Разное

Канье Уэст не раз признавался, что мечтает о большой семье, а если точнее, то в его планы входит оставить на этой планете по меньшей мере семерых наследников. Впервые эта цифра прозвучала в 2018 году во время встречи рэпера и президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени. Сейчас у Канье и Ким четыре ребенка: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и 10-месячный Псалм. Двое младших детей были рождены благодаря суррогатным матерям. Сама Ким в противовес Канье в интервью говорит, что больше не хочет иметь детей: ее устраивает то количество наследников, что есть у нее сейчас. Утвердиться в этой мысли Ким помог карантин.

Вчера Ким дала небольшое видеоинтервью программе The View, в которой рассказала о том, как проходит ее самоизоляция в связи с распространением коронавируса COVID-19. Вместе с мужем и детьми они уже несколько недель “заперты” в доме в Калабасасе. О том, что Ким думает по этому поводу, ее спросила Вупи Голдберг.

Псалм и Сейнт Уэст

Сегодня я впервые за все время сделала укладку и макияж. Ко мне приходила Кайли – она единственная из сестер, с кем я увиделась за последнее время. Я попросила ее накрасить меня, потому что у нее это получается лучше чем у меня. Вообще, мы относимся к сложившейся ситуации максимально серьезно: мы не встречаемся с сестрами и остальными членами семьи. Что касается вопроса. Знаете, оказаться с четырьмя детьми дома… Если раньше у меня и могла промелькнуть мысль о еще одном ребенке, то теперь точно никогда! Это очень тяжело. Это, правда, изматывает.

Впрочем, Ким нашла и положительный момент в изоляции. Теперь она может больше времени проводить с мужем. В обычное время они с Канье много путешествуют по миру, поэтому времени на общение всегда не хватает.

Мы очень много гуляем и пересмотрели все возможные фильмы. Я показала детям кино 80-х, вроде “Гарри и Хендерсоны”. Обычно они такое не смотрят. Мне нравятся все эти вещи, которые объединяют семью, но при этом мне приходится каждый день стирать и готовить. Слава богу, что у детей начались весенние каникулы! А то приходилось еще и быть за их преподавателя… Я по-другому посмотрела на учителей, которые занимаются с детьми. Их труд достоин уважения! Очень трудно все это совмещать. Тебе нужно отодвинуть себя на второй план и полностью сосредоточиться на детях,

– призналась Ким.

Звезда также поделилась лайфхаком, как они с семьей решают проблему разобщенности, ведь ее мама Крис Дженнер и сестры – все живут по разным домам. Оказывается, они каждый вечер собираются на ужин в видеочате Zoom. Каждый ест в своей столовой, но может видеть всех родственников на экране.

