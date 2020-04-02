Вирусолог: Коронавирус для беременных не опаснее гриппа

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02.04.2020, 13:16, Новости дня

Китайский коронавирус оказывает на беременную женщину такое же воздействие, как и другие вирусные инфекции, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Ранее СМИ сообщили, что в одной из московских больниц пациентка с коронавирусной инфекцией родила малыша, тест которого также показал положительный результат. Официального подтверждения этой информации нет.

«Это, кстати, не первый случай рождения ребенка с данным вирусом. Подобное ранее уже было в Китае – сейчас новорожденный жив и здоров, и мама поправилась заодно. Если сравнивать новый коронавирус с инфекцией SARS (атипичная пневмония), которая также относится к коронавирусу, то при этом заболевании у беременных могут быть последствия. В некоторых случаях это приводит к спонтанным абортам или летальному исходу», – говорит Бутенко.

При этом стоит учитывать и то, что некоторые будущие матери также могут иметь и другие болезни, например, диабет, что усложняет ситуацию, объясняет вирусолог. Поэтому дамам нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью, а также соблюдать абсолютно все меры, чтобы минимизировать риск заражения.

«Вообще, коронавирусная инфекция соответствует спектру патологий при заболевании и другими вирусами – гриппом, корью, краснухой и так далее. Поэтому можно сказать, что для будущей мамы от китайского коронавируса последствия не страшнее, чем от других инфекций, но определенная опасность все-таки есть», – резюмировал Бутенко.

Ранее министерство здравоохранения выпустило временные рекомендации, касающиеся профилактики, диагностики и лечения коронавируской инфекции. Согласно им, при заражении будущей матери риск летального исхода все же немного возрастает.



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