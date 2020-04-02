Соловьев высказался о перекупке американцами масок для французов в аэропорту Китая

02.04.2020, 13:16, Новости дня

«Все происходящее показывает, насколько реальность расходится с тем, что говорили на Западе до пандемии коронавируса», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение о перекупке американцами масок из Китая, предназначенных для больниц и домов престарелых во Франции.

«А сама Европа разве делает не то же самое? Вспомните, как в Чехии раздербанили китайскую посылку для Италии, – напомнил Владимир Соловьев. – Можно вспомнить, как США вывезли из Италии защитные маски или пытались перекупить вакцину у Германии. Тоже было. Поэтому здесь ничего удивительного нет».

Вопрос в другом, продолжил собеседник. «Вспомните высокую трибуну, на которую западные лидеры все время забирались и указывали России, как надо жить, рассуждая о морали и нравственности. Но все происходящее сейчас показывает, насколько реальность расходится с тем, что говорили на Западе до пандемии коронавируса», – констатировал телеведущий.

«Со временем наши западные партнеры немного оклемаются и опять во всем обвинят Россию. Ведь нас же уже обвинил президент Франции Эммануэль Макрон в том, что РФ помогает Италии исключительно из самопиара. Так что, чему тут удивляться?», – риторически заключил Соловьев.

Ранее президент французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что в Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых. По его словам, описанный инцидент многое говорит о желании заполучить маски, охватившем сегодня великие державы, а также об агрессивном поведении последних.

Для борьбы с коронавирусом Пекин отправил в Италию большую партию масок и респираторов, однако до пункта назначения груз не добрался: его конфисковали в Чехии. Чешские власти вначале отрицали свою вину, но под давлением фактов признали ошибку.

Напомним, в связи с пандемией нового коронавируса американские власти практически полностью исчерпали запасы средств личной защиты в Национальном стратегическом резерве США.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 865 человек, всего в США 3 тыс. 873 жертвы COVID-2019.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.