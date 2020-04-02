Фельштинский: У россиян не будет возможности проголосовать против поправок в конституцию. Компьютер ЦИК контролируется ФСБ

02.04.2020, 13:15, Новости дня

Референдум по внесению изменений в конституцию РФ, скорее всего, не состоится. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил российско-американский историк, автор книги “ФСБ взрывает Россию” Юрий Фельштинский.

“Ситуация с коронавирусом может повлиять на сроки формального референдума о внесении поправок в конституцию России, который должен был состояться в апреле. Теперь он, скорее всего, не состоится. Всем нам понятно, референдум – это технический момент. И у российского народа даже при реальном желании проголосовать против поправок не будет для этого технической возможности. Компьютер ЦИК контролируется ФСБ. И в нынешней России точно предусмотрены ситуации, когда данные нужно подправлять. Не стоит заблуждаться и считать, что референдум может привести к неожиданным для президента РФ Владимира Путина результатам”, – подчеркнул историк.

По его мнению, режим карантина в России могут использовать для расправы с неугодными СМИ, журналистами и политиками.

“Особенно коронавирус ни на что не влияет. Кроме того, что на какое-то время российское правительство избавилось от протестной проблемы. Теперь по объективным причинам запрещено (и не только в РФ) собираться большими группами. Как мы знаем, сейчас по существу в России введено чрезвычайное положение. Оно довело ситуацию до абсолютного идеала тоталитарной власти, когда все население тихо сидит по домам. За нарушения карантина введены серьезные наказания. Одновременно объявлено значительное наказание за распространение лживой информации про коронавирус. В любой стране это воспринималось бы как нормальное явление, потому что такую информацию действительно нужно пресекать. Но конкретно в РФ это наказание относится к СМИ и приводит к большим штрафам. Можно предполагать или опасаться, что российское руководство использует ситуацию для расправы с неугодными СМИ (в основном речь об интернете, так как все остальное уже под значительным контролем), отдельно взятыми журналистами и даже политическими деятелями”, – полагает Фельштинский.

Он опасается, что правительства всех стран не будут торопиться снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

“Основная проблема, которую я вижу, в том, что многие правительства разных стран быстро и легко ввели ограничения. Не уверен, что они с той же скоростью и легкостью будут ограничения снимать после того, как необходимость в них отпадет. Я ожидаю, что в странах типа Венгрии, где Орбан только ввел с санкции парламента ЧП и по существу наделил себя диктаторскими полномочиями, и в странах типа России правительства попробуют сохранить диктаторские полномочия за собой, когда угроза коронавируса пройдет. И даже я подозреваю, ограничения которые введены в США под оправданным предлогом – закрытие границ с Мексикой, Канадой, ограничения сообщения с ЕС, Трамп будет снимать с меньшим энтузиазмом, чем тот, с которым он их вводил”, – подытожил собеседник.

16 марта Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Путина. Согласно выводу суда, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования по поправкам в конституцию России. Однако 25 марта он заявил, что голосование будет перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 2 апреля коронавирус выявлен на территории 180 стран и регионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 937 тыс., из них почти 194 тыс. выздоровели, а более 47 тыс. человек умерли.