США купили у России медицинское оборудование для борьбы с COVID19. В РФ его называли гуманитарной помощью

02.04.2020, 13:15, Новости дня

США приобрели у России доставленное накануне в аэропорт Нью-Йорка медицинское оборудование в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID19. Об этом сказано в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, которое 2 апреля опубликовано в Twitter.

“США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты”, – сообщила Ортагус.

По ее словам, оборудование 1 апреля было передано Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Договоренность о поставке партии оборудования из России были достигнута во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 30 марта, уточнила представительница Госдепартамента.

“Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу в кризисные времена в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем. Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас”, – сказано в заявлении Ортагус.

The U.S. is committed to the global fight against #COVID19 and we are cooperating closely with many countries to ensure we have the supplies we need in this fight. The purchase of personal protection equipment and ventilators from #Russia will help shore up supplies in New York. pic.twitter.com/GUqgHS7iiE

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 1, 2020

30 марта Трамп заявил на пресс-конференции, что Россия отправила США “очень, очень большой” самолет с медоборудованием. “Это очень мило”, – подчеркнул американский президент, он не уточнил других подробностей по поводу груза.

1 апреля в России сообщили, что в США вылетел Ан-124 “Руслан” минобороны РФ с оборудованием. Федеральные российские СМИ не указывали, что Америка оплатила груз. “Первый канал” назвал его “медпомощью”.

“Россия помогает США остановить распространение пандемии COVID-19 и вылечить больных”, – прокомментировала доставку груза в США российская миссия при ООН.

#HappeningNow: #Russia’s largest cargo aircraft An-124 Ruslan with medical supplies has just landed at #NYC. #RussiaHelps the US * to stop the spread of #COVID19 pandemic and treat those contaminated with the disease. pic.twitter.com/5WTEJQct1k

— Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия “на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке предложила помощь в виде медицинской техники и средств защиты” и что Трамп “с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера”, писало агентство ТАСС.

По состоянию на 2 апреля в США зарегистрировано более 216 тыс. инфицированных коронавирусом, из них 5119 человек умерли, сообщил телеканал CNN.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 941 тыс., из них более 195 тыс. выздоровели, а 47 522 человека умерли. США занимают первое место в мире по числу инфицированных.