На следующей неделе в Украине могут наладить серийное производство тестов на коронавирус – Минздрав
02.04.2020, 13:15, Новости дня
На следующей неделе в Украине будет налажено серийное производство тестов для диагностики коронавируса. Об этом 2 апреля на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
“Министерство здравоохранения работает над этим вопросом. В указе президента было о том, что надо выделить средства для производства тест-систем. Мы работали с Институтом молекулярной биологии, другими производителями… Я думаю, что на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории”, – рассказал заместитель министра.
1 апреля Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины сообщил в Facebook, что учреждение готово еженедельно производить 10–20 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса и ждет финансирования от государства.
“С привлечением дополнительных специалистов институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно”, – отметили в ведомстве.
В институте сообщили, что себестоимость отечественного ПЦР-теста – 250 грн, “что почти вдвое меньше зарубежных аналогов”.
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Posted by Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine on Kolmapäev, 1. aprill 2020
Как сказано на официальном сайте covid19.com.ua, сейчас Украина закупает тест-системы в Китае, Германии и Южной Корее.
В Украине, по данным Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли. Всего с начала года в Украине лаборатории проверили 3834 пробы на коронавирус, сообщило министерство.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 941 тыс., из них более 195 тыс. выздоровели, а 47 522 человека умерли.
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