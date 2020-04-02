Скандалы: Владимира Зеленского окружили коррупционеры

02.04.2020, 13:00, Разное

В СМИ появился видеокомпромат на Дениса Ермака — младшего брата главы администрации президента Украины Андрея Ермака

На Украине появилась альтернативная коронавирусу тема для обсуждения. В СМИ вброшена увесистая порция видеокомпромата на Дениса Ермака — младшего брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Скрытой камерой записаны диалоги, участники которых, включая Ермака-младшего, обсуждают небезвозмездное продвижение людей на госдолжности. Это первый коррупционный скандал в ближайшем окружении украинского лидера Владимира Зеленского. Версии по поводу причин появления компромата разнятся: от межклановых, олигархических и политических войн до попыток сорвать мирный процесс в Донбассе.

Владимир Зеленский, вступивший в должность главы государства в мае прошлого года, завершает первый год президентского правления весьма нервно. К проблемам, вызванным коронавирусом, борьбе с которым он в последнее время уделяет много времени и сил, добавился громкий коррупционный скандал.

Темой, способной потеснить в украинских СМИ новости, связанные с пандемией, стал компромат на Дениса Ермака. Он приходится младшим братом главе офиса президента Андрею Ермаку, который является ключевым переговорщиком с Москвой по многим темам, в том числе по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Пленки, на которых Ермак-младший и его помощник обещают способствовать назначению на высокие государственные должности в обмен на финансовую помощь общественной организации Дениса Ермака, обнародовал депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос.

Первая порция компромата появилась 29 марта. Депутат Лерос вывесил у себя в Facebook несколько видеозаписей, на которых Денис Ермак и его помощник Сергей Шумский обсуждают с неизвестным собеседником возможность назначения на посты в госорганах и госкомпаниях разных людей в обмен на добровольные пожертвования в адрес возглавляемой Ермаком-младшим организации «Украинское бюро национального развития».

Парламентарий уверяет, что файлы попали к нему от информатора, чье имя он называть не станет. Всего в распоряжении депутата оказалось около десяти часов записей, на которых зафиксированы переговоры Дениса Ермака и Сергея Шумского с потенциальным покупателем госдолжностей. Все файлы Гео Лерос передал журналистам.

На появление записей отреагировали силовики: Генпрокуратура обнаружила в них признаки нарушения ряда статей УК, таких как мошенничество и разглашение гостайны.

Государственному бюро расследований (ГБР) поручено начать досудебное следствие. Делом занялась и Служба безопасности Украины (СБУ), которую возглавляет близкий друг Владимира Зеленского Иван Баканов. 1 апреля сотрудники СБУ наведались к депутату Гео Леросу, о чем тот сообщил в Facebook. Господин Лерос, открыто призывающий к увольнению главы офиса президента Андрея Ермака, считает, что именно он направил к нему чекистов.

Ермак-старший, чья репутация, судя по всему, и была мишенью, 31 марта прокомментировал скандал на брифинге. На вопросы журналистов чиновник отвечать не стал, но обещал обратиться в ГБР и СБУ, чтобы выяснить обстоятельства съемки и то, каким образом пленки попали к депутату.

Глава президентского офиса дал понять, что знает, кто за всем стоит. Но имен называть не стал. Андрей Ермак считает неслучайным, что первая порция компромата появилась за день до того, как в парламенте рассматривались важные вопросы. Рада, напомним, 30 марта рассматривала проект закона, отменяющего мораторий на покупку и продажу земли, а также закон, запрещающий экс-владельцам национализированных банков претендовать на компенсацию от государства национализированной собственности. Последний закон на Украине называют «антиколомойским», поскольку против него активно выступали политики, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Последний пытается добиться компенсации потерь от национализации ранее принадлежащего ему Приват-банка.

Несмотря на противодействие, закон, принятие которого является одним из условий для выделения Украине транша от МВФ в размере $10 млрд, был принят. «Как умные люди, вы понимаете, кто как там работал. Кто делал все, чтобы страна оказалась на пороге дефолта»,— заявил Андрей Ермак во вторник.

Едва глава офиса президента закончил говорить, как Гео Лерос опубликовал вторую порцию компромата на его брата. Денис Ермак не отрицает, что он и его коллеги встречались с людьми, заинтересованными в получении той или иной государственной должности, и вели с ними переговоры, однако утверждает, что ничего криминального в этом нет. «Я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, их проектами, брать их на рассмотрение и тому подобное. Я не чиновник. Тот факт, что мой брат работает в офисе президента, не может ограничивать мои законные права на трудовую деятельность»,— написал Денис Ермак в Facebook.

Он также указал, что представленные Гео Леросом видеозаписи смонтированы так, что непосвященному в подробности разговора может показаться, что речь и правда идет о коррупционных схемах. На самом же деле, уверяет Ермак-младший, его коллеги и помощники знакомились с проектами и предложениями реформирования государства, в ходе обсуждения которых упоминались и фамилии потенциальных проводников этих реформ. Ни о каком преступном сговоре или продаже мест в руководстве госкомпаний, заявил господин Ермак, речи не шло.

Версий причин атак на Андрея Ермака несколько. «Это могут быть и олигархические войны, поскольку Зеленский делает крен в сторону Ахметова (крупный бизнесмен Ринат Ахметов.— “Ъ”) как мощного игрока и дрейфует от Коломойского»,— не исключает в беседе с “Ъ” глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Еще одна причина, полагает эксперт, может быть связана с деятельностью Андрея Ермака на российском и донбасском направлениях. В этой связи Вадим Карасев напоминает о скандале, разразившемся после того, как 11 марта в Минске Андрей Ермак и куратор Украины заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились создать консультативный совет, в котором представители Киева, Донецка и Луганска могли бы напрямую искать компромиссы. Среди тех, кто жестко критиковал за это господина Ермака, был как раз Гео Лерос. «Тут раскол внутри партии “Слуга народа” между прозападными и теми, кто ориентируется на Ермака»,— говорит господин Карасев.

Глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также в качестве версии упомянул реакцию на инициативы по Донбассу. При этом, по его словам, в ослаблении действующего президента заинтересован и экс-президент Петр Порошенко, который остается активным политиком. В беседе с “Ъ” эксперт также не исключил, что речь может идти как о войнах между спецслужбами, обладающими техническими возможностями для слежки и скрытой записи, так и о попытках олигархов, чьи службы безопасности также хорошо оснащены, повлиять на расклады во власти.

«Ермак летит на одном крыле и с пробитым бензобаком, но может дотянуть до аэродрома,— сказал “Ъ” Владимир Фесенко.— На пленках фигурирует брат, помощник брата, но сам Ермак нигде не фигурирует, и нет прямого доказательства его личной коррупционной выгоды. Кроме того, по всем эпизодам, о которых шла речь на пленках, кадровых решений принято не было. Думаю, Зеленский проверит все через Баканова, и если не будет причастности Андрея Ермака (к схемам.— “Ъ”), то он может остаться в должности».

Матвей Шиманов, Владимир Соловьев