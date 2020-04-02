Скандалы: Как стать миллионером

02.04.2020, 13:10, Разное

Раскрыта тайная схема поставок масок в Россию

Дефицит масок россияне ощутили на себе ещё в феврале. Паника в связи с новым вирусом обуяла многих одномоментно, и люди ломанулись скупать новые «украшения» для лица. Конечно же, предприимчивые торговцы почувствовали спрос и подняли цены. С аптекарями (после жалобы Татьяны Голиковой) обещал разобраться Владимир Путин. 5 февраля СМИ процитировали президента: у тех, кто наживается будут отобраны лицензии. А две недели назад премьер-министр Михаил Мишустин распорядился бросить все силы на производство масок и в довесок запретил экспорт дефицитных средств защиты. Но помогли ли эти меры? Где искать средства индивидуальной защиты и кто сейчас правит рынком после коронавирусного передела разбирался корреспондент «МК».

В пешей доступности от редакции «МК» — целых восемь аптек. Наивно думаю, что хотя бы в одной заветные маски продаются, начинаю свой рейд.

«Здравствуйте, дефицитные товары есть в наличии?».

Расшифровки слова «дефицитные» сотрудницы точки с логотипом в виде креста не потребовали:

«Масок нет».

Что ж, магазин магазину рознь. Иду далее — везде одна и та же картина: средств защиты нет в одной, второй, третьей аптеке. Где-то даже на дверях висят соответствующие объявления. Примерно в пятой по счёту аптеке на пути за витриной девушка…. в маске. Неужели нашёл?

«Девушка, продайте маску?», — с ходу иду в атаку, не нарушая, впрочем, дистанцию в полтора метра.

— Да что вы, сама в ней уже неделю хожу!, — сняв повязку, с улыбкой ответила девушка.

— Вы серьёзно?

— К сожалению, да. Кто заходит, я её надеваю. А так ровно неделю завоза не было.

— Ого, а когда поступит новая партия?

— Этого не знает никто. Обещают каждый день, но не везут.

— И почём продавать будете?

— Начальство запретило ставить цену выше 35 рублей.

Значит послушались президента. Но что толку? Взвинчивать цены-то не на что!

В остальных аптеках — одна и та же картина. Ещё несколько дней назад можно было купить маски — их якобы привозили хоть и помалу (несколько упаковок по 50 штук), но регулярно. И цену рекомендовали ставить маленькую — 9-10 рублей за штуку. Но руководству поступила информация, что отдельные продавцы продают маски за 168 рублей пачка (10 штук) и закупать дефицитный товар перестали. Мол больше проблем, чем выгоды. При этом последнюю неделю полки с защитными средствами пустуют вообще.

***

Зато, как выяснилось, на стихийном «масочном» рынке жизнь кипит. Реклама продажи дефицитных средств просочилась почти всюду. С первых минут общения с «масочниками» понимаешь, что никаким дефицитом и не пахнет, наоборот предложение если и не превышает спрос, то точно ему не уступает.

Звоним по номеру, написанному прямо на асфальте.

— Вам какие и сколько?

— А какие в ходу?

— Вам простые трёхслойные, одноразовые пойдут. 100 штук по 50 рублей каждая. Только доставка и только наличные.

— А откуда они у вас? Есть сертификаты?

— Какая вам разница? Мы налоги платим, большие заказы по безналу. Берём напрямую у производителя. Сертификатов никаких нет, но качество — хоть экспертизу делай, заводские.

Примерно то же самое рассказывал один парень, которого я встретил пару недель назад в переходе у метро. Он продавал маски по 40 рублей за штуку. Под той же легендой продавец заявил, что тестирует поток потенциальных покупателей, и если пилотный проект будет успешен, то откроет здесь постоянную точку. За час мой предприимчивый собеседник продал товар на две тысячи рублей, а на вопросы о законности отмахнулся — максимум, что грозит — это «административка» за несанкционированную торговлю.

Пишу другим торговцам дефицитных средств из соцсетей. На этот раз задаю конкретные вопросы: нал или безнал, можно ли оплатить по факту, где отгрузка и имеются ли сертификаты?. В ответ почти сразу прилетает сообщение:

«Маски медицинские. Производство Китай. Мы являемся прямыми поставщиками из Гуанчжоу. Цена 13 рублей. Также есть возможность отправлять маски в Европу (европейские сертификаты имеются). Возможно заключение договора. Самовывоз — оплата наличка. Отправка до 100 тысяч штук по договору с полной предоплатой. Отправка от 10 тысяч штук по договору с предоплатой только за доставку. Оплата принимается через банк, перевод или криптовалюту. Самовывоз из Гуанчжоу».

Чтобы не заблудиться в этом обилии предложений и не стать жертвой мошенников обращаюсь к старому приятелю — зятю одного из высших чинов еврейского духовенства в Москве, известному в узких кругах столичному перекупщику и ростовщику.

— Я бы не стал так смело утверждать, что товара в избытке. Во-первых, часть продавцов — мошенники. А во-вторых, значительная доля, уверен, непригодна из-за плохого качества. Всего в стране производят маски около 300 предприятий. Кто-то из них расширил производства, но даже в связи с этим масок не хватает, а напрямую с производителем контракт заключить невозможно. Всё, что производится, идёт в государственные организации. Новых легальных фирм, производящих маски, не появилось.

— Почему?

— Производство должно быть сертифицированным, а в нашей стране бюрократическая сторона вопроса с оформлением займёт минимум два месяца. С точки зрения бизнеса это рискованное предприятие — вкладываться в маски, спрос на которые может в скором времени упасть. Тем более во время кризиса. Хотя для организации производства затраты потребуются минимальные.

— А откуда же тогда идут маски?

— В некоторых других странах, например в бывшем СНГ, власти ввели упрощённую систему выдачи разрешений, и самые предприимчивые бизнесмены уже давно штампуют маски на всю Россию. Большинство этих дельцов никогда не имели отношения к производству медицинских товаров — все они оптовики с опытом, которые занимаются овощами и фруктами.

— Хорошо. Допустим, мне нужна маска. Какие мои действия? Искать в аптеках — это лотерея.

— Сшил бы себе сам ну, или искал бы производство через знакомых. Ни перекупщикам, ни «прямым поставщикам» от производителей я бы не доверял. В первом случае дело даже не в том, что я переплачу. Хотя это тоже немаловажно. Уверен, большинство их клиентов — это москвичи, которые не заметят разницы, купи они за 15 рублей, купи за 60 рублей — ведь это гроши. Вопрос в том, где перекупщики взяли эти изделия. Сейчас на рынке очень много самопального и в лучшем случае просто бракованного товара. Ведь мало кто задается вопросом, из чего его маска сшита. А вот последствия от продолжительного контакта с токсичными материалами могут быть плачевными. Что касается оптовиков, то здесь полно мошенников. Если поставщик неизвестен и предоплата идет через мутную контору, то это почти всегда «кидалово».

В качестве примера приведём рассказ одного из «кинутых» покупателей. «Сегодня я лоханулся! Попал на 50 тысяч рублей!», — пишет некий пользователь под именем Андрей. Он подробно расписал новую «схему» мошенничества через якобы совершенно безопасную опцию на одном из известных сайтов покупки и продажи («Юла»), в которой оплата проводится через резерв у администрации ресурса и списывается только после подтверждения. Обманутый покупатель в мессенджере вышел на группу «масочников» и заказал маски в количестве 5 тысяч по цене 10 рублей за штуку. С анонимным продавцом решили провести сделку через специальный сайт с подстраховкой — в роли гаранта выступает сам ресурс. Так как там продажа медицинских масок запрещена (многие популярные ресурсы борются со спекулянтами), то на нужную сумму был оформлен другой товар. Как только покупатель завёл деньги, ему с прямого федерального номера, начинающегося с «8-800» позвонила девушка. «Представилась, что из «Юлы». Просит подтвердить резерв. Я подтвердил. Она сказала, что для подтверждения необходимо назвать код, который сейчас придёт по смс. Я понял, что что-то не так, но девушка убедила меня. Только произнёс код — увидел в личном кабинете, что мой заказ исполнен, и понял, что меня обманули. Тут же удалилась вся переписка».

Но по словам собеседника — нашего матёрого спекулянта, всё-таки часть предложений, которую я ему показал — заслуживает внимания.

«Заверяю вас, они поставят хорошие маски — контакты этих людей есть в моём телефоне и рядом с их именами высвечиваются общие группы оптовиков. В основном все они торгуют и продолжают торговать овощами. Например вот один из Узбекистана. Он по «упрощёнке» получил сначала внутренний сертификат страны-производителя, а потом прошёл на соответствие и в Евразийском экономическом союзе, куда входит Россия. Таким образом, он освободил небольшое помещение прямо у себя на складе, нанял дешевую рабочую силу и запустил производство. Всё легально и проходит контроль качества. Его суточная мощность — от ста до двухсот тысяч медицинских масок в сутки. Оптовая цена — 16 рублей за штуку наличкой и 20 рублей по безналу. Хочешь сам вывози, хочешь с ним договаривайся. Разлетаются они у него, как горячие пирожки».

— А почему так дорого? Я видел статистику одного российского завода и там указано, что себестоимость маски около 1 рубля…

— Поставщики сырья тоже не дремлют. Цены на ткань выросли и купить возможно только по полной предоплате минимум за семь дней до самой поставки. Любой нормальный бизнесмен тысячу раз подумает прежде чем вкладываться в такое дело.

При этом, что касается регулирования цен, то недавно парламентарии внесли на рассмотрение закон, позволяющий в условиях пандемии регулировать цены на маски. Проект был принят в 3-м чтении, а это значит, что если цены на защитные средства резко возрастут и будут держаться не менее 30 дней в определённом количестве регионов, то власти могут снизить их стоимость. Однако пока аптеки пустуют и никакого скачка цен соответственно не отследить.

Как сообщила «МК» руководитель аптечной Гильдии Елена Неволина, маски должны поступить в аптеки уже в самое ближайшее время. «Был назначен федеральный оператор, который будет отгружать медицинские маски по всем аптекам страны. По моим данным, туда уже поступили маски и они прошли соответствие и имеют нужные сертификаты», — пояснила собеседница. Однако пока, по нашим данным, речь идёт об импортных масках из Китая и их себестоимость немногим выше 30 рублей! Кроме того, со слов Неволиной, на цены вне аптек власти повлиять пока никак не могут, так как сами медицинские маски — являются медицинскими товарами и каждая точка, занимающаяся их реализацией должна сообщать об этом в Росздравнадзор (точно таким же образом продаются, например презервативы, которые являются медицинским изделием). Однако в законе есть лазейки и маски можно оформить, как составляющие костюма или предметы личной гигиены. А на эти классификации регулятор не распространяется.

Таким образом, ситуация на «масочном» рынке, мягко говоря, нестабильная. Своих мощностей (в том числе и исправительные колонии, на которых организовано производство и расширившиеся заводы) не хватает — весь поток идёт на нужды государственных структур, в первую очередь на здравоохранение. А маска, надо помнить, всего лишь расходник, который необходимо менять каждые два часа. Для того, чтобы импортные средства защиты прошли все согласования, требуется время. Бизнес в условиях кризиса не спешит вливаться в «масочную» индустрию. Рынок же плотно захвачен перекупщиками, которых снабжают дельцы из ближнего зарубежья и самопальные фабрики.

Лев Сперанский