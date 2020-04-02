 

В Роспотребнадзоре рассказали о сроках выпуска необходимого количества тест-систем для диагностики коронавируса

02.04.2020, 13:09, Разное

В конце марта текущего года Федеральная служба по защите прав потребителя и благополучия человека сообщала о регистрации в РФ отечественных инновационных тест-систем для диагностики коронавируса. Светлана Яцышина, кандидат биологических наук и руководитель группы по разработке новых методов определения ОРЗ ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала, что уже к маю будет налажен выпуск необходимого количества набора реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-Fl».
По словам специалиста, сейчас стоит задача наладить выпуск инновационных тест-систем, необходимых для проведения еженедельно около 170 000 анализов. Таких объёмов удастся добиться уже к началу мая текущего года. Производство «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» для диагностики коронавируса налажено на мощностях ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, где данные системы и разрабатывались.

По словам Светланы Яцышиной, набор реагентов для выявления случаев инфицирования показал хорошие результаты в ходе экспериментов, официально зарегистрирован и разрешён для применения в РФ. Разработка создавалась с учётом установленных в Европе норм и может стать эффективным средством для прекращения пандемии коронавируса в мире, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».



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