«Это не первоапрельская шутка»: Яна Кудрявцева подтвердила вторую беременность

02.04.2020, 13:09, Разное

Гимнастка Яна Кудрявцева на своей Instagram-странице подтвердила, что она на самом деле ждёт ещё одного ребёнка. Те, кто воспринял известие о её второй беременности как первоапрельскую шутку, неправы, отметила 22-летняя спортсменка.

В соцсети Яна Кудрявцева разместила две фотографии, на которых демонстрирует округлившийся живот. Отец будущего малыша – муж гимнастки Дмитрий Кугрышев, игрок профессионального хоккейного клуба «Салават Юлаев». У супругов уже есть совместный ребёнок – дочь Ева, которая родилась 25 декабря 2018 года.

«Многие из вас подумали, что предыдущий снимок – это первоапрельская шутка, – с такими словами обратилась к Instagram-поклонникам Яна Кудрявцева. – Но, друзья, это не так. Мы на самом деле ожидаем появления на свет второго пупсика».

Серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике добавила, что срок её второй беременности ещё маленький, но она не смогла больше утаивать от общественности свою радость.