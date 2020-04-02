Срок рассмотрения заявлений на семейный капитал решили сократить до 10 дней

02.04.2020, 13:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, сокращающего сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала с одного месяца до 10 рабочих дней.

Мишустин сообщил об этом, открывая заседание правительства, передает ТАСС.

Он указал, что постановление «существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат». Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза – с месяца до 10 дней.

Также правительство выделит из своего резервного фонда 5 млрд рублей на субсидии кредитным организациям для обеспечения отсрочки платежей по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ).

«В предстоящие полгода сумма таких отсроченных платежей по процентам за кредиты составит почти 10 млрд рублей», – добавил Мишустин.

Кроме того, правительство выделит 2,6 млрд рублей на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, передает РИА «Новости».

Премьер также сообщил, что правительство хочет ускорить размещение гособоронзаказа – будет заключать контракты с единственными поставщиками по ориентировочным ценам.

Вместе с тем предлагается осуществлять 80-процентное авансирование работ единомоментно, отказавшись от поквартального авансирования в рамках заключенных контрактов.

«Это нам позволит хеджировать финансовые риски предприятий и обеспечит их более планомерную загрузку», – сказал Мишустин.

Он призвал не затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно. Мишустин напомнил, что президент подписал пакет федеральных законов в связи с распространением коронавируса.

Премьер добавил, что понадобятся документы, которые затрагивают самые разные сферы – от долевого строительства до рынка медицинских изделий. Отдельные постановления правительства требуются к законам об изменениях в Налоговый кодекс и к закону о банкротстве.

Помимо этого, правительственные нормативные акты будут выпущены к президентским поправкам в закон о Центральном банке и тем, которые касаются Бюджетного кодекса.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента РФ Владимира Путина, которые он раздал по итогам своего первого обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Также в четверг стало известно, что Путин после 16.00 мск выступит с новым обращением к гражданам страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.