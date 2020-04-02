 

Мнение: Красиво!

02.04.2020, 13:01, Разное

“В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих надежд, а упадешь до уровня своей подготовки”. Оказывается, это такое “правило Морской пехоты США” – услышал только что на Ютубе. Не знаю, так оно или нет, но звучит очень красиво и, главное, верно, хоть и печально.

По контексту: это сказал Арестович, рассуждая о Зеленском. Но смысл тут много шире Украины, конечно.

Источник: Размышления вольного социолога



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