 

Кремль объяснил суть гумпомощи США

02.04.2020, 12:56, Новости дня

Международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с вирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о гуманитарной помощи США.

«Такая критика всегда присутствует, но в то же время международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом – это очень важное измерение деятельности любой страны, и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как он может прокомментировать критику, что РФ не должна была отправлять медицинские средства в США, так как эти вещи нужны в России.

Договоренность об отправке из РФ в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Гуманитарная помощь в основном состоит из средств индивидуальной защиты.

Напомним, США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявляла, что альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против нового заболевания.



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