 

В “ЕР” назвали недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в ряде регионов

02.04.2020, 12:55, Разное

Ситуационный центр “ЕР”, куда приходит информация о деятельности волонтерских штабов в субъектах Федерации, продолжает отслеживать своевременность и достаточность мер, принимаемых против распространения коронавируса, отметил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко. Ситуацию в Республике Коми парламентарий назвал “вопиющей”.   

“Подтверждены 54 случая заражения коронавирусом в одной больнице. Кроме всего прочего, в регионе дорожают продукты первой необходимости – гречка, сахар”, – возмутился Ревенко.  

За последнее время количество обращений граждан по этому поводу серьезно выросло, подчеркнул он. По словам Ревенко, общественность просит главу республики организовать пункты обогрева для бездомных – у них нет возможности соблюдать режим самоизоляции.   

Тревожная ситуация складывается также в Архангельской области и на Камчатке, где наблюдается нехватка больничных коев, которые потребуются, если ситуация обострится, написал депутат в своих соцсетях.   

На фоне распространения коронавируса к властям упомянутых регионов есть серьезные вопросы, отметил парламентарий. Он призвал руководство на местах как можно скорее устранить недостатки. По словам Ревенко, он продолжит ежедневно информировать людей о происходящем в регионах.   

Ситуация с коронавирусом осложняется, заявил ранее президент Владимир Путин. “Единая Россия” развернула во всех субъектах Федерации волонтерские центры, которые оказывают помощь людям из группы риска. В работе задействовано более 84 тысяч активистов.   

Волонтерам в Пензе будут компенсированы транспортные расходы, связанные с доставкой продуктов людям старшего поколения. Медицинским учреждениям Новгородской области передадут материалы, оборудование и средства защиты, а медики Республики Алтай получат автомобили для доставки врачей к пациентам на дом.   

Напомним, что число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 771 и достигло 3548 человек. Больше всего заболевших зафиксировано в столице – 595. В Московской области выявлено 43 случая, в Санкт-Петербурге – 22.



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