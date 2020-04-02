 

Новый Redmi Note 9 получит SoC MediaTek Dimensity 1000L и камеру на 64 Мп

02.04.2020, 12:53, Разное

Зарубежный инсайдер Xiaomishka, собирающий информацию о смартфонах Xiaomi, на этот раз поделился интересными новостями о новом бюджетном аппарате Redmi. Не исключено, что речь идёт о Redmi Note 9, оснащенном процессором MediaTek Dimensity 1000L и основной камерой на 64 Мп.
На этом сведения заканчиваются: кто-то считает, что это – смартфон Redmi 9. Эксперты не соглашаются, напоминая, что данную модель обещали оснастить однокристальной системой MediaTek Helio G80. Как известно, китайская корпорация Xiaomi не так давно представила в Индии гаджеты Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, а вот стандартная версия модели все еще не анонсирована.

По слухам, она будет значительно дешевле топовых модификаций, но всё равно получит поддержку сетей пятого поколения. Смартфон, прошедший сертификацию в Китае, обладает поддержкой 22-ваттной быстрой зарядки, а стоимость Redmi Note 9 должна составить не более 210 долларов.



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