 

Мишустин поддержал создание оперштабов для помощи пожилым с закупкой продуктов

02.04.2020, 12:53, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с идеей организации оперативных штабов, помогающих пожилым с закупкой лекарств и продуктов в связи с коронавирусом.

«Отмечу, что ситуация с коронавирусной инфекцией требует и неравнодушного отношения всех граждан. Представители волонтёрских движений выступили с инициативой организовать оперативные штабы, которые будут помогать пожилым людям, в том числе с закупкой продуктов и лекарств. Считаю такую инициативу правильной и очень своевременной», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он добавил, что в четверг кабмин рассмотрит вопрос о выделении более 242 миллионов рублей на предоставление субсидии организации «Волонтеры-медики».

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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