Жительница Новокузнецка из мести «заразила» знакомую коронавирусом

02.04.2020, 12:53, Разное

Сегодня, 2 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем в Новокузнецке. Одна из жительниц города из мести «заразила» знакомую коронавирусом, позвонив от её имени в медучреждение и рассказав о якобы выявленных симптомах.

Женщина пояснила медикам об имеющихся у неё признаках, назвала контактные данные, а также то, что недавно ездила за границу. Прибывшая по указанному адресу бригада специалистов не смогла попасть в жильё, о чём были проинформированы правоохранители. В ходе проверки выяснилось, что жительница Новокузнецка, имя которой было названо врачам, на протяжении нескольких месяцев вообще не выезжала за пределы России. Более того, у неё на текущий момент не наблюдается никаких проблем со здоровьем. Дальнейшее разбирательство установило, что звонок в больницу поступил от другой новокузнечанки, знакомой якобы заражённой коронавирусом. Она пояснила полицейским, что данный поступок совершён из мести из-за долга.

В итоге представителями охраны правопорядка на нарушительницу составлен протокол за ложный вызов. В региональном ГУ МВД рассказали, что по данной статье предусматривается штраф до 1,5 тыс. руб. Также человек должен возмещать материальный ущерб, затраченный службами на отработку такого вызова, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».