Эксперт: Господдержка НКО позволит успешнее бороться с коронавирусом

02.04.2020, 12:48, Новости дня

«НКО находятся на передовой. Имея прямой контакт с людьми, они не только решают проблемы, но и снимают эмоциональное напряжение в обществе. Естественно, они тоже нуждаются в поддержке», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Ткаченко, комментируя инициативу ОП РФ распространить меры поддержки среднего и малого бизнеса на некоммерческий сектор.

«Сейчас мы находимся в тяжелейших условиях, когда на НКО ложится важная роль – быть со-работником государства в решении ключевых проблем», – сказал генеральный директор АНО «Детский хоспис», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко.

«Но нельзя забывать, что в рядах НКО работают живые люди. Им необходимо получать зарплату, они платят налоги, нуждаются в поддержке государства. НКО нельзя приравнивать к бизнесу, но без господдрежки они не смогут сохранять и задействовать в полной мере имеющейся у них кадровый и организационный ресурс», – добавил собеседник.

Говоря о значимости решения поддержать НКО на государственном уровне, Ткаченко отметил оперативную реакцию властей на запрос гражданского общества.

«Такая поддержка поможет НКО продолжать свое служение людям. Это доказывает, что даже в непростых условиях система власти работает эффективно. Любой кризис обнажает множество проблем, в том числе и в области коммуникации. Но я уверен, что кризис дает и новые возможности – проанализировав слабые места, мы придем к тому, что новый формат позволит НКО работать с большей отдачей. Благодаря поддержке государства мы сохраним профессиональные кадры и будем оказывать помощь там, где это необходимо», – констатировал Ткаченко.

Он также отметил, что для мониторинга ситуации ОП РФ открыла «горячую линию» «ВместеНКО», цель которой – проанализировать состояние и перспективы развития некоммерческого сектора в условиях борьбы с распространением коронавируса. На основе собранных данных, ОП представит предложения правительству по определению видов деятельности НКО, которые нуждаются в поддержке.

«Уже сейчас на «горячую линию» поступает много звонков. Уверен, такой вид взаимодействия поможет донести до представителей власти суть проблем НКО. Ведь именно они находятся на передовой. Имея прямой контакт с людьми, они не только решают их проблемы, но и снимают эмоциональное напряжение в обществе. Естественно, они тоже нуждаются в поддержке», – резюмировал Ткаченко.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации.

Ранее Общественная палата России направила в Госдуму и Совет Федерации пакет замечаний и предложений ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В письмах отмечается, что ОП РФ в целом поддерживает концепцию законопроекта, однако предлагает ко второму чтению учесть ряд замечаний и предложений. Одно из ключевых – распространить предусмотренные законопроектом меры поддержки среднего и малого бизнеса на некоммерческий сектор.

Так, предлагается распространить мораторий на проведение проверок НКО в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года, право менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за введенных ограничений против распространения коронавируса.

Общественная палата также предлагает включить в законопроект следующие меры поддержки для НКО: предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов и временное снижение размера страховых взносов; предоставление отсрочки по уплате арендных платежей для ННКО – арендаторов государственного или муниципального имущества; отсрочку по проведению ННКО в соответствии с требованиями законодательства обязательного аудита.

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