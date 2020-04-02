Владимир Путин сегодня выступит с новым обращением к россиянам

02.04.2020, 12:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в четверг после 16.00 мск выступит с новым обращением к гражданам страны, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что рабочий график президента «включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня», передает РИА «Новости».

«В любом случае, это будет, наверное, после 16.00 мск. Начиная с 16.00 мск можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», – добавил он.

Представитель Кремля также заявил, что решение о продлении нерабочей недели пока не принималось, но нужно дождаться, что именно скажет Путин в своем новом обращении, передает ТАСС.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Владимира Путина, которые он раздал по итогам своего первого обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

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