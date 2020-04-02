Личное: Бараны, часть 2

02.04.2020, 12:45, Разное

Одна гражданочка из Москвы, получив диагноз коронавирус и предписание сидеть дома, вызвонила подруга, заказала такси и решила ехать то ли в Петрозаводск, то ли ещё дальше.

Другой гражданин — с тем же самым диагнозом и предписанием — решил сделать себе рентген. Пришёл в поликлинику подмосковной Лобни, всё обошёл, потолкался в очередях и только потом его поймали.



Фото: Соцсети

В итоге, этих двух граждан накажут, конечно. Губернатор Воробьёв негодует, а толку-то что? Только эти двое заразили наверняка десятки людей.

Зачем они это сделали? Этот вопрос возникает у всех нормальных людей, ведь так? Ну, как нормальных? Нормальные в данный момент по поликлиникам тоже ведь не шастают.

Впрочем, вопрос «зачем» не снимается. Давайте, разберёмся.

А я отвечу — нет ответа. Чтобы сказать, зачем-почему, мы должны быть уверены, что у этих граждан есть высшая мозговая деятельность.

Не просто пожрал-постал-потрахался, а хотя бы думает на шаг вперёд.

Понимаете? Бесполезно спрашивать котика, собачку или барана, зачем они нагадили под себя. Нет мозга — нет и ответа на вопрос зачем.

Больше чем уверена, что у таких людей даже злого умысла не было. Вот он припёрся в поликлинику — решил, что ему нужен рентген. Эта мысль вытеснила все остальные, как и у той идиотки, которая на такси с подругой стартанула из столицы на север.

Видео: Задержание такси. Соцсети

Хотели они кого-нибудь заразить? Да безусловно же нет! Они об этом даже не думали, потому что бараны.

Видео: Лобня, поликлиника. Соцсети

Точно такие же стоят вон на видео — что они делали в поликлинике? Им русским языком сказали — сидите дома. В больницу — только в случае опасности для жизни, так нет ведь — они припёрлись в поликлинику и теперь многие заразятся.

Чем они лучше того идиота с рентгеном? Да точно такие же!

Я всегда верила в разум людей. Иногда даже, наблюдая за комментариями хейтеров, хотела поспорить, объяснить, как всё на самом деле, но потом поняла — бесполезно. Если у человека нет мозгов, на него можно воздействовать только наказанием.

И, к слову, о наказаниях. Ввели штрафы за нарушение самоизоляции, наконец.

Если выходить пешком — 4 тысячи. На автомобиле — 5 тысяч. Интересно, эти штрафы способны остановить баранов?