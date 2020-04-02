 

Транзит газа из России в ЕС через Украину упал на 53%

02.04.2020, 12:34, Новости дня

"Газпром" полностью оплачивает мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) на фоне сокращения транзита газа из РФ на 53%, сообщает компания "Оператор ГТС Украины".

Транзит газа через ГТС Украины сократился в I квартале на 53% в годовом выражении до 11,1 млрд кубометров. Однако мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены "Газпромом" в соответствии с новым транзитным соглашением из расчета 65 млрд куб. м газа в год (178 млн куб. м в сутки), отмечает "Оператор ГТС Украины". 

Между тем импорт газа на Украину вырос в I квартале на 76% за счет поставки из Европы 2,7 млрд куб. м газа, что на 1,2 млрд куб. м (+ 76%) больше, чем в I квартале прошлого года.

Все импортные объемы газа поступают исключительно из стран Европейского союза. Украина не импортирует газ из РФ с ноября 2015 г., отмечает "Оператор ГТС Украины".

В декабре 2019 г. Россия, Украина и ЕС подписали новый транзитный газовый договор на пять лет с возможностью продления до 2034 г. Минимальная гарантированная прокачка газа из РФ составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре года. Договор о транзите предполагает условие "качай или плати", который введен в украинское энергетическое законодательство.



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