ВЦИОМ: число паникующих резко снизилось, боится в основном молодежь

02.04.2020, 12:34, Новости дня

Всего за неделю доля "паникующих" из-за ситуации с коронавирусом резко упала — с трети до четверти. Об этом на проведенном в режиме онлайн заседании научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил его глава Валерий Федоров.

Он сообщил о телефонных интервью россиян, которые проводились в несколько этапов. Первая волна опроса пришлась на 16 марта, вторая на — 24-25 марта. Кроме того, 1 апреля была проведена третья волна, но эти данные пока не обобщены.

Сравнивая настрой людей в первую и вторую волну опросов, Федоров отметил, что первый страх (который выражался в том числе в "набегах" на магазины) прошел. Сегодня, пояснил Федоров, "паникующих" стало меньше (около 26 процентов), а уравновешенных – больше: их доля, судя по опросу ВЦИОМ, выросла с 30-ти до 38 процентов.

При этом доля "взволнованных" ситуацией осталась неизменной — 36 процентов.

Также Федоров отметил, что среди "паникующих" — значительная часть молодежи: 40 процентов респондентов в возрасте от 18 до 34 лет было отнесено именно к этой группе.

Кроме того, достаточно много "паникующих" среди людей с высшим образованием (51 процентов).

В ходе опроса людей также спрашивали, переживает ли сейчас страна, по их мнению, самые тяжелые времена? На этот вопрос 57 процентов респондентов первой волны и 55 — второй волны ответили, что, по их мнению, они еще впереди, а 19 и 17 процентов, соответственно, считают, что худшее позади.

При этом главная причина страха для 74 процентов опрошенных в ходе второй волны — это рост социальной несправедливости, 58 процентов опасаются отказа в оказании бесплатной медицинской помощи или ее плохого качеств.

Также отмечены страхи начала эпидемии (в том числе распространения коронавируса): они во второй волне опроса возросли на 2 процента – до 59, а вот опасения по поводу роста цен на привычные товары снизился до 57 процентов.

Накануне, 1 апреля, в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" артисты – юмористы и психологи говорили о важности сохранять душевное спокойствие и отмечали важную роль иронии и юмора – качества, которые всегда помогали людям даже в очень трудные времена.

Также психологи дают людям, которые находятся на карантине и в самоизоляции, советы, как использовать это время на пользу и не испортить отношения с близкими.