Регионы должны иметь технику для тушения лесных пожаров к середине апреля

02.04.2020, 12:34, Новости дня

В этом году начало пожароопасного сезона прогнозируют на две недели раньше. А значит, к 17 апреля отряды лесной охраны должны быть обеспечены необходимой техникой.

В Новосибирской области для тушения пожаров будут закуплены беспилотники и вездеходы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в область поступят 4 беспилотника и 30 вездеходов, а также 5 лесопожарных тракторов и 6 малых лесопатрульных комплексов. Вся техника закупается по федеральному проекту "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология".

Всего для борьбы с лесными пожарами, передает ГТРК "Новосибирск", будет задействовано около 4 тысяч единиц различного противопожарного оборудования и инвентаря.

Отметим, что несколько регионов РФ уже пострадали от лесных пожаров. В двух районах Забайкалья объявлен пожароопасный сезон. Сотрудники Забайкаллесхоза двое суток боролись с огнем на границе Читинского и Улётовского районов. По словам исполняющего обязанности зампредседателя правительства края Андрея Гурулёва, выяснилось, что в нескольких населённых пунктах плохо подготовились к весенним пожарам.

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ГТРК "Новосибирск"