ВЦИОМ отметил повышение соблюдений правил карантина россиянами

02.04.2020, 12:20, Новости дня

Россияне активно применяют меры, способные обезопасить их и близких от коронавируса. Две трети (70%) ограничили контакты с другими людьми. Эта доля увеличилась на 28 п.п. с 26 марта, следует из материалов исследования ВЦИОМ.

Согласно сообщению социологов, опубликованному на сайте ВЦИОМ, более половины (61%) следят за гигиеной: моют руки или используют специальные антисептики, +2 п.п. за пять суток.

Каждый пятый (21%) носит маску или респиратор в рамках мер, способных предотвратить распространение коронавирусной инфекции. На 8 п.п. увеличилась эта доля с 26 марта.

Проводят дезинфекцию помещений, проветривают помещения 15% россиян, +5 п.п. за неполную неделю. Также 12% избегают скопления людей, например в общественном транспорте, и не посещают массовые мероприятия. Эта доля уменьшилась на 11п.п.

Практически каждый десятый (8%) старается поддерживать иммунитет, принимает витамины или лекарства, а также следит за своим здоровьем.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 и 30 марта 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Тем временем глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на заседании научного совета Центра сообщил о резком снижении паникующих из-за коронавируса россиян.

Выборка основана на опросе 1,6 тыс. респондентов 18 лет и старше. Телефонные интервью проводились в два этапа: первая волна – 16 марта 2020 года, вторая волна опроса – 24-25 марта. Погрешность для данной выборки может составлять 2,5%. Также, по словам Федорова, была проведена третья волна 1 апреля, но эти данные пока не интегрированы.

При сегментации респонденты были разделены на три группы в зависимости от того, какое число рисков, страхов они признали актуальными для себя лично.

«Всего мы предложили на выбор 12 рисков. Те, кто признали актуальными для себя максимальное число – 9 и больше, мы их отнесли в группу «паникующих». Те, кто от 6 до 9 страхов – «взволнованные», и те, кто зафиксировали для себя актуальность от 2 до 5 страхов, мы их назвали «уравновешенными», то есть они тоже беспокоятся, но беспокоятся существенно меньше, чем «взволнованные» и «паникующие», – передает ТАСС слова Федровв.

«Как в процентном отношении можно определить отношение этих трех групп в нашем обществе сегодня. Есть определенная динамика между двумя волнами. Интересно посмотреть, как всего за неделю весовые их доли снизились. Сразу скажу, что доля «паникующих» всего за неделю резко упала – с трети до четверти. Можем сказать, что первый страх прошел, он выражался, как мы знаем, в том числе в набегах на магазины. Паникующих сегодня меньше – порядка 26%», – сказал глава ВЦИОМ и добавил, что «уравновешенных» стало больше, их доля выросла с 30% до 38%. Доля «взволнованных» осталась неизменной – 36%.

Федоров отметил, что в группе «паникующих» значительная часть молодежи, среди респондентов от 18 до 34 года 40% отнесено к этой группе.

«Группа россиян с высшим образованием – здесь даже выше доля паникующих – 51%. Многие знания – многие печали», – добавил он.

На вопрос, переживает ли страна сейчас самые тяжелые времена, 14% и 18% опрошенных первой волны и второй волны соответственно ответили положительно, 57% респондентов первой волны и 55% из второй волны полагают, что они еще впереди. 19% опрошенных из первой волны и 17% из второй полагают, что худшее позади.

«Можно констатировать, что доля тех, кто встревожен, кто полагает, что сейчас мы в кризисе или дальше он будет только нарастать, порядка 71-73%, то есть почти три четверти наших с вами сограждан», – сказал Федоров.

Также были проанализированы страхи россиян.

«Здесь мы четыре уровня проанализировали. Попросили респондентов оценить ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, в их населенном пункте, в нашей стране и в мире в целом. Итак, ситуация в жизни наших сограждан – мы видим, близка к великолепной: 68% опрошенных говорят, что она нормальная, хорошая. Только 29% оценили ее как плохую. Это данные первой волны. Данные второй волны чуть скорректировались, но не сильно – 70% и 26%», – сказал глава ВЦИОМ.

Главная причина страха для 74% опрошенных из второй волны – рост социальной несправедливости. Боязнь отказа в оказании бесплатной медицинской помощи или плохое качество бесплатной медицинской помощи снизилась с 64% (данные первой волны) до 58%, страх начала эпидемии, в том числе распространения коронавируса, возрос с 57% до 59%, страх роста цен на привычные товары снизился с 63% до 57%.

Страх обострения конфликтов РФ с другими странами – снизился с 59% до 53%, снижение доходов беспокоит 53% россиян, проблемы со здоровьем – 49%, беспорядки внутри страны – 40%, потеря работы – 42%, разгул преступности – 38%, задержки зарплаты и пенсий – 26%, конфликты в семье – 9%.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 771 и составило 3548 человек в 76 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.