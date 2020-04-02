 

Минобороны отреагировало на сообщения о переносе парада Победы

02.04.2020, 12:30, Новости дня

Подготовка к параду Победы идет по плану, решений об изменении даты и формата не принималось, сообщил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны прокомментировал публикацию СМИ, сообщивших со ссылкой на источник, что власти рассматривают альтернативные варианты проведения парада из-за угрозы COVID-19.

«Подготовка к проведению парада Победы идет по плану. Никаких решений об изменении даты и формата Парада Победы нет. 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка», – приводит слова Конашенкова РИА «Новости».

О отметил, что со всеми участниками парада «проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний».

«У каждого участника парада несколько раз в день измеряется температура. Проводится дезинфекция всех помещений в местах их размещения. Вообще, все участники тренировок горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», – заверил представитель Минобороны.



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