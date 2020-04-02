Ученые: Коронавирус может осложнить проблемы с сердцем и вызвать новые

02.04.2020, 12:30, Разное

Наряду с поражением органов дыхания, SARS-CoV-2 негативно отражается на здоровье сердца и сосудов. Американские медики подчеркивают высокую степень риска у пациентов с сердечной недостаточностью.

Доктор Мохаммад Маджид из UTHealth предполагает, что даже при отсутствии болезней сердца коронавирус вполне способен затронуть сердечную мышцу. Проводимые исследования показывают, что особенно опасен он для тех пациентов, у которых уже есть кардиологические проблемы. American College of Cardiology пишет данные, согласно которым у этой категории инфицированных уровень смертности достигает 10,5%. Кроме того, подтверждаются сведения о более частом заражении людей старше 65 лет с гипертонией или ишемической болезнью по сравнению со здоровыми сверстниками. В большей степени они нуждаются и в критической помощи.

Несмотря на неустанные поиски вакцины против коронавируса, она пока не создана. В такой ситуации авторы исследований рекомендуют всем проводить традиционную вакцинацию против гриппа. Лица, входящие в группу риска, должны также изучить возможность вакцинации от пневмонии. Данные вакцины не защитят от SARS-CoV-2, но они могут помочь предотвратить сопутствующие заболевания во время коронавирусной инфекции.