 

Honor представит 9 апреля новый смартфон Play 4T

02.04.2020, 12:25, Новости дня

Китайская компания Honor намерена 9 апреля презентовать новый игровой смартфон Honor Play 4T.

Вместе с тем производитель пока не рассекречивает основные характеристики устройства. Более того, новинка получила крупный 6,3-дюймовый экран с высоким разрешением, а также каплевидный вырез для передней камеры. К данному моменту сообщается о встроенном аккумуляторе на 4000 мАч, а также о поддержке быстрой зарядки на 22,5 В.

Эксперты прогнозируют, что основная камера получила многомодульный блок с главным датчиком 48 мегапикселей. Более подробные параметры неизвестны, но есть предположения, что смартфон обзаведется дактилоскопическим сканером, встроенным под экран нового Honor Play 4T.



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