Опубликованы фото Meizu 17 Pro

02.04.2020, 12:25, Новости дня

Инсайдеры продемонстрировали “живые” изображения нового смартфона Meizu 17 Pro.

Напомним, топовая версия флагманской модели до настоящего времени не анонсирована производителем. В свою очередь, эксперты уверены, что на фотографиях отображен максимальный вариант исполнения гаджета, так как снимок получил соответствующий водяной знак. Основная камера новинки Meizu 17 Pro имеет четыре модуля, однако пока производитель не раскрывает достоинств.

Несколько ранее инсайдеры прогнозировали, что новый смартфон Meizu 17 Pro получит топовый восьмиядерный чип Snapdragon 865, увеличенный размер оперативной памяти нового типа, а также модуль бесконтактной оплаты. Более точные данные об аппарате станут известны в ходе ближайшей презентации смартфона Meizu 17 Pro.