Мнение: Условия капитуляции (США, Россия и Венесуэла)

02.04.2020, 12:20, Разное

На днях состоялся разговор Путина и Трампа, который касался "стабилизации ситуации на рынке нефти". Параллельно с этим возник венесуэльский сюжет, когда Роснефть ушла из Венесуэлы, а неназванные частные лица получили премию в виде 9% государственного пакета компании. Надо понимать, за труды и беспокойство в продвижении кремлевских "интересов" в Венесуэле.

Судя по всему, одним из условий капитуляции Путина, который попал в нефтяную катастрофу и вынужден бегать с протянутой рукой то к саудовскому кронпринцу, то к американскому президенту, становится уход Кремля из боливарианской наркореспублики. Дело здесь не только в том, что Трамп обеспокоен присутствием России неподалеку от своей территории. Гораздо важнее, что в Венесуэле окопался Китай. И уход Путина из Венесуэлы существенно осложнит ситуацию именно для Китая. Путин – это так, мелкая неприятность.

В том случае, если режим Мадуро лишится помощи из России (а фактически в условиях полного нефтяного эмбарго единственным источником ресурсов оставался именно кремлевский канал), то он может попросту схлопнуться, так как висит на очень тоненьких ниточках дотаций. Падение Мадуро однозначно приведет к изменению политики новых властей в отношении китайских компаний, а вот это уже гораздо теплее и интереснее Трампу, чем какой-то там Путин.

Кремлевский сиделец грезит о своей субъектности в мировой политике, но реальность выглядит совершенно иначе. Страна, неспособная обеспечить устойчивость своей собственной экономики, не может играть сколь-либо значимую роль не только в мировой, но и региональной политике. По мере схлопывания российской "энергетической сверхдержавы" будут столь же стремительно усыхать и ее экспансионистские проекты в разных частях света. По всей видимости, венесуэльский "кейс" будет не единственным пунктом окончательного акта капитуляции Кремля в нефтяной войне, которую он проиграл буквально на следующий день после того, как сам же и развязал её.