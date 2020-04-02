Мнение: Все валят из России, потому что здесь нереально нормально жить!

02.04.2020, 12:08, Разное

Конечно, офигеть, как за какие-то жалкие 2-3 недели вся шелуха слетела, что с "золотого миллиарда", что с "лучших людей" России. Причем, если со вторыми ничего нового не произошло, что взять с Навального, который заявляет, что победить эпидемию можно ее победив, то вот с иллюзией, что "в этой стране" все плохо и нельзя жить, а также трудно дышать – вышло неловко.

Во-первых, за последнюю неделю в Россию вернулось больше 850 тысяч человек! Это никак не вяжется с воплями, что все бегут из "этой страны", как написал мне в комментариях на моем Ютуб-канале какой-то эксперт. Причем, самое забавное, когда я ему уточнил про возвращенцев – "аналитик" заявил, что это не россияне сами вернулись, а их… вернули!

Спорить с такими персонажами решительно нет смысла, ибо – если вы валили туда, где вас типа любили, в отличие от России, а теперь выставили за дверь – так может там все-таки был не сильно и рай? Мария Захарова уже приводила переписку, как очень богатые люди слезно и истерично умоляли МИД помочь забрать сынишку из Лондона – ибо там задница. Я лично знаю, как очень богатый человек недавно вернул дочь из Италии – сидит сейчас она на карантине. Внезапно оказалось, что только в России можно получить хорошую медпомощь, даже если у тебя бабла море.

Тут особенно также доставляет, что в одном из исследований прошлого года лучше всех были подготовленны к эпидемии – США и Англия. А Россия, которая отправила гуманитарку в Штаты – значилась где-то в конце списка.

Для меня все это не удивительно и не ново. Доставляет лишь то, как "лучшие люди" сейчас пытаются подстроить легенду, чтобы им шаблон не порвало, а его разрывает – как все в России плохо, а в чумных бараках Италии, США или Англии – даже умирать лучше, чем жить "в этой стране".

Ну, что тут поделать – грешно смеяться над больными, в голову, разумеется, людьми. Грешно, но зараза – так доставляет.

Счастья вам.